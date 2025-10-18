Ancona c’è uno Sparandeo in più Il difensore pronto per fermare l’UniPomezia
C’è anche Sparandeo tra i giocatori convocabili da Agenore Maurizi per la partita di domani contro l’ UniPomezia. Con Bonaccorsi in diffida, il recupero completo del difensore biancorosso è senz’altro una buona notizia per l’ Ancona, anche in vista delle prossime gare. Ma lo è anche per il giocatore di scuola Benevento, arrivato ad Ancona la scorsa estate proveniente dalla Nocerina con un curriculum di tutto rispetto. Sparandeo aveva cominciato bene la stagione, segnalandosi anche tra i giocatori più positivi nel corso dell’amichevole di Recanati, per poi essere frenato, durante la preparazione, da un infortunio muscolare, ora risolto, per fortuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
. . ? - Con mister ? alla vigilia della gara di Campionato Serie D girone F #CastelfidardoSSCAncona in programma domani allo ? Stadio”Mancini” di Castelfidsrdo alle - facebook.com Vai su Facebook
Ancona Sgambata vincente con contestazione - 1): Salvati; Ceccarelli, Rovinelli, Sparandeo, Calisto; Gerbaudo, Gelonese; Pecci, Attasi, Cericola; Kouko. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Maurizi ha tutti arruolabili per il Castelfidardo. Fermo solo Sparandeo, in gruppo Gerbaudo - Così ieri mattina l’Ancona s’è allenata in vista dell’appuntamento di Coppa di domenica alle ... Segnala msn.com