Anche Bagno di Romagna verso la costituzione della Comunità energetica rinnovabile

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bagno di Romagna avvia un percorso di grande valore strategico e ambientale, promuovendo la costituzione della Comunità energetica rinnovabile. “L’Amministrazione Comunale intende assumere un ruolo attivo e di coordinamento quale soggetto facilitatore, con l’obiettivo di coinvolgere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Che tempo faceva a Bagno di Romagna il 24 Settembre 2025 - Archivio Meteo Bagno di Romagna - Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN) ... ilmeteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bagno Romagna Verso Costituzione