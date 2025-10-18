Anche Bagno di Romagna verso la costituzione della Comunità energetica rinnovabile
Il Comune di Bagno di Romagna avvia un percorso di grande valore strategico e ambientale, promuovendo la costituzione della Comunità energetica rinnovabile. “L’Amministrazione Comunale intende assumere un ruolo attivo e di coordinamento quale soggetto facilitatore, con l’obiettivo di coinvolgere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
