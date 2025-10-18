Anche al Six Kings Slam la finale sarà tra Sinner e Alcaraz
Ormai sembra quasi scontato, ma la finale del Six Kings Slam 2025 non poteva che essere tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero 2 e detentore del titolo vs numero 1. Eccoli, infatti, sul campo dell'ANB Arena di Riad, in Arabia Saudita, questa sera alle 20.30, impegnati in una finale che, ok, non cambia nulla in classifica ATP, ma mette in palio una cifra record (6 milioni di dollari, più di alcuni tornei del Grande Slam ). Parliamo in ogni caso dei due migliori giocatori al mondo quindi, anche se c'è poca competizione perché il Six Kings Slam è un torneo-esibizione, lo spettacolo è assicurato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il serbo si arrende all'azzurro nella semifinale del Six Kings Slam. Poi la battuta ai tifosi: "Ma è colpa a sua" - facebook.com Vai su Facebook
Durante un’intervista al Six Kings Slam, a Jannik è stato chiesto da quale attore vorrebbe essere interpretato in un film. La risposta? Will Smith L'attore ha poi ironicamente postato questo fotomontaggio sul suo profilo Instagram #Tennis #SixKings #Sinner - X Vai su X
Sinner Alcaraz in finale di Six Kings Slam, quando giocano: data e ora - La sfida tra Sinner e Alcaraz, finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si giocherà sabato 18 ottobre non prima delle 20 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto ... Segnala msn.com
Six Kings Slam: Sinner vince e convince con Djokovic. Ora la finale con Alcaraz - ATP | Segui il racconto LIVE della seconda sfida di giornata del Six Kings Slam: Sinner sfida Nole per raggiungere Alcaraz in finale ... Si legge su ubitennis.com
Quando si gioca la finale Sinner-Alcaraz del Six Kings Slam 2025, data e orario dell’incontro - La finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà sabato 18 ottobre, alle ore 20:30. Come scrive fanpage.it