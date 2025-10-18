Anche al Six Kings Slam la finale sarà tra Sinner e Alcaraz
Ormai sembra scontato, ma la finale del Six Kings Slam 2025 non poteva che essere tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero 2 e detentore del titolo vs numero 1. Eccoli, infatti, sul campo dell'ANB Arena di Riad, in Arabia Saudita, questa sera non prima delle 20, impegnati in una finale che, ok, non cambia nulla in classifica ATP, ma mette in palio una cifra record (6 milioni di dollari, più di alcuni tornei del Grande Slam ). Parliamo in ogni caso dei due migliori giocatori al mondo quindi, anche se c'è poca competizione perché il Six Kings Slam è un torneo-esibizione, lo spettacolo è assicurato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
