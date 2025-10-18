Tornare a ballare. Fino all’alba. Perders. Loosing your mind, come ripete all’infinito il dj svedese Adam Beyer. Nel cuore delle nottate milanesi. In uno dei locali che più hanno segnato il clubbing cittadino: l’Amnesia di via Gatto, zona Forlanini. Con quella sua cornice post-industriale, di spazi vuoti ed eleganza. Capace di prestarsi ad ogni evento. Ad ogni artista. Ad ogni visione. Di cui la città certo non è avara. Una cornice rifatta da zero in ogni dettaglio, visto che negli ultimi mesi l’Amnesia è stato ripensato e ricostruito con l’obiettivo di renderlo ancora di più un club al servizio della musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amnesia, si balla fino all’alba con Adam Beyer in consolle