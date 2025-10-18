AMICI QUARTA PUNTATA | NUOVE SFIDE E UN GRADITO RITORNO NEL TALENT DI CANALE 5

Domenica 19 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent Amici. Prosegue il percorso per i 18 allievi della scuola. Canto: Penelope, Prisma, Riccardo e Valentina (Prof. Zerbi); Michele e Michelle (prof. Cuccarini); Flavia, Frasa, Gard e Opi (prof. Pettinelli). Ballo: Emiliano, Maria Rosa e Tommaso (prof. Celentano); Alessio (prof. Emanuel Lo); Alex, Anna, Matilde e Pierpaolo (prof. Peparini). In studio a presentare il brano “Tutto tranne questo”, singolo estratto dall’album “Antologia della vita e della morte” – uscito venerdì 17 ottobre per Warner Music Italy – Irama, il cantautore multiplatino con oltre 2,5 miliardi di streaming che ricopre il ruolo di giudice nella gara di canto. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMICI, QUARTA PUNTATA: NUOVE SFIDE E UN GRADITO RITORNO NEL TALENT DI CANALE 5

