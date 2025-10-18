Amici Cucciolotti figurine per i nonni | Coinvolgeremo gli ospiti delle Rsa
Ha preso il via la Quarta Edizione del Progetto sociale ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’. L’utilizzo del gioco delle figurine Amici Cucciolotti come intrattenimento per persone della Terza Età è iniziato nel 2022, quando la Pizzardi Editore ha proposto a Federavo, l’ente che coordina le Associazioni territoriali Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), di realizzare una grande e innovativa iniziativa, con la collaborazione dei volontari che prestavano il loro servizio presso le Rsa. Il responsabile delle Campagne Solidali di Pizzardi editore Michele Lemme spiega: "L’idea, nata dall’esperienza personale dell’editore Dario Pizzardi, che ha assistito il fratello Luca malato di sclerosi multipla, è quella di portare il gioco tradizionale delle figurine Amici Cucciolotti nelle Rsa per intrattenere con incontri settimanali gruppi di partecipanti coordinati dai Volontari Avo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
BOX ENPA A PIOMBINO. Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre Corso Italia angolo via Ferrer troverete tanti oggetti realizzati dai nostri volontari lo scambio di figurine degli amici cucciolotti e il nuovo CALENDARIO ENPA RANDAGI A PIOMBINO 2026 Grande suc - facebook.com Vai su Facebook
Amici Cucciolotti, figurine per i nonni: "Coinvolgeremo gli ospiti delle Rsa" - Ha preso il via la Quarta Edizione del Progetto sociale ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’. quotidiano.net scrive
Amici Cucciolotti, operazione Nonni felici: per gli anziani delle RSA in arrivo un pacco regalo con album e figurine - Un pacco regalo coloratissimo con un album degli Amici Cucciolotti, tante figurine da attaccare e un cd pieno di canzoni allegre. Da tgcom24.mediaset.it
Gli Amici Cucciolotti fanno bene anche ai nonni - A realizzarla Pizzardi Editore in collaborazione con Federavo (la federazione delle associazioni volontari ospedalieri) e ... Come scrive vita.it