Ha preso il via la Quarta Edizione del Progetto sociale ’Figurine Amici Cucciolotti per i Nonni’. L’utilizzo del gioco delle figurine Amici Cucciolotti come intrattenimento per persone della Terza Età è iniziato nel 2022, quando la Pizzardi Editore ha proposto a Federavo, l’ente che coordina le Associazioni territoriali Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), di realizzare una grande e innovativa iniziativa, con la collaborazione dei volontari che prestavano il loro servizio presso le Rsa. Il responsabile delle Campagne Solidali di Pizzardi editore Michele Lemme spiega: "L’idea, nata dall’esperienza personale dell’editore Dario Pizzardi, che ha assistito il fratello Luca malato di sclerosi multipla, è quella di portare il gioco tradizionale delle figurine Amici Cucciolotti nelle Rsa per intrattenere con incontri settimanali gruppi di partecipanti coordinati dai Volontari Avo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amici Cucciolotti, figurine per i nonni: "Coinvolgeremo gli ospiti delle Rsa"