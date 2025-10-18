Amici 25 gli allievi vengono pagati? Cosa emerge
Ogni anno, con l’inizio di una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, cresce la curiosità dei telespettatori verso la vita dei ragazzi nella celebre Casetta e le dinamiche che caratterizzano il talent di Canale 5. Una delle domande più frequenti riguarda proprio i compensi: gli allievi vengono pagati? Dopo settimane di speculazioni, sono emerse nuove informazioni che chiariscono come funziona realmente la gestione economica del programma. Gli allievi di Amici 25 ricevono un rimborso spese. Secondo quanto riportato da diverse fonti online, tra cui Dailynews, i concorrenti di Amici 25 riceverebbero un rimborso spese settimanale di circa 500 euro. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La maestra Veronica Peparini ha chiesto di incontrare i suoi allievi #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Gli allievi si confrontano in casetta e… #Amici25 - X Vai su X
Anticipazioni Amici 25, puntata del 19 ottobre: un assente e quattro allievi a rischio eliminazione - Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 19 ottobre dalle 14 su Canale5 ... Lo riporta fanpage.it
Amici anticipazioni 19 ottobre: scontri per due allievi, chi rischia e un’assenza - C'è successo durante la registrazione della quarta puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 ... Da msn.com
Amici 25, va in onda la sfida di Alessio Di Ponzio: resta nella scuola? Ecco il verdetto - Scopri la sfida di Alessio nella terza puntata di Amici 25 e il suo trionfo contro Sabrina. Segnala mondotv24.it