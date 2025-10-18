Ambrogini 2025 la carica delle donne | da Donatella Versace a Jo Squillo Ma c’è anche il poliziotto della Centrale

Milano – Tante, ma non tutte. Tra le 280 candidature agli Ambrogini d’oro depositate entro la scadenza di mercoledì, ne spuntano alcune finora inedite. Spiccano i nomi di alcune donne vip, per vari motivi. Il consigliere comunale del Pd Michele Albiani propone la stilista e imprenditrice Donatella Versace, sorella minore del compianto Gianni e di Santo Versace. La consigliera di Noi Moderati Mariangela Padalino punta su Jo Squillo, cantante, presentatrice televisiva e sostenitrice dei diritti delle donne anche tramite il progetto milanese Wall of Dolls, il Muro delle Bambole in via De Amicis, al Ticinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambrogini 2025, la carica delle donne: da Donatella Versace a Jo Squillo. Ma c’è anche il poliziotto della Centrale

