Si va alla conta. Il Pd pugliese ha le liste elettorali quasi pronte. Quasi. A Bari ci sono due caselle ancora da riempire, ma il nodo principale resta quello tra l?assessore Fabiano Amati e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Amati-Matarrelli, il Pd vota: l?ex sindaco in vantaggio. Ancora scontro nella civica