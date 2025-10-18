Amati-Matarrelli il Pd vota | l?ex sindaco in vantaggio Ancora scontro nella civica

Quotidianodipuglia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si va alla conta. Il Pd pugliese ha le liste elettorali quasi pronte. Quasi. A Bari ci sono due caselle ancora da riempire, ma il nodo principale resta quello tra l?assessore Fabiano Amati e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

amati matarrelli il pd vota lex sindaco in vantaggio ancora scontro nella civica

© Quotidianodipuglia.it - Amati-Matarrelli, il Pd vota: l?ex sindaco in vantaggio. Ancora scontro nella civica

Altri contenuti sullo stesso argomento

amati matarrelli pd votaRegionali, il derby Amati-Matarrelli finisce sui tavoli romani. Lista Decaro, c'è il nodo Tammacco - Alla presentazione ufficiale delle liste mancano appena otto giorni, ma il rebus candidatura nello schieramento progressista non è ancora stato definitivamente risolto. Da quotidianodipuglia.it

Il Pd brindisino: verso il sì a Matarrelli, c'è Bruno, stop ad Amati - Non ancora una riunione decisiva ma un momento per mettere insieme le idee ed i punti di vista che arrivano dai vari circoli del territorio in vista della prossima direzione provinciale. Si legge su quotidianodipuglia.it

Brindisi, bagarre nel Pd: derby Matarrelli-Amati - Due grane per il candidato governatore del centrosinistra Antonio Decaro rallentano lo sprint per la formazione delle liste del «campo extra large»: il caso Brindisi- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Amati Matarrelli Pd Vota