Amantino Mancini analizza | Roma-Inter? Partita dura per la Roma ma in campionato può fare questo

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Amantino Mancini analizza il big match di questa sera tra Roma e Inter. Il pronostico dell’ex centrocampista giallorosso su match e stagione. In vista della sfida di questa sera all’ Olimpico tra Roma e Inter, il doppio ex Amantino Mancini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ripercorrendo alcuni momenti iconici della sua carriera e offrendo un’analisi sull’attuale Serie A. L’ex esterno brasiliano ha ricordato la storica finale di Coppa Italia del 2007, commentato il lavoro di Gian Piero Gasperini e dato il suo parere sulle favorite per lo scudetto. SULLA SFIDA DEL 6-2 CONTRO L’INTER – «Contro l’Inter qualche volta sono stato decisivo sì, quella volta di sicuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

amantino mancini analizza roma inter partita dura per la roma ma in campionato pu242 fare questo

© Internews24.com - Amantino Mancini analizza: «Roma-Inter? Partita dura per la Roma, ma in campionato può fare questo»

Argomenti simili trattati di recente

amantino mancini analizza romaAmantino Mancini: "Roma-Inter gara dura. Nerazzurri candidati allo scudetto, ma il campionato è lungo" - In attesa della sfida di questa sera all'Olimpico tra Roma e Inter, il doppio ex di turno, Amantino Mancini ha ampiamente risposto sulla gara, con qualche tuffo nel ... Come scrive msn.com

Mancini: "La Roma può arrivare in Champions ma con la Fiorentina non bisogna perdere" - L'ex calciatore giallorosso a Radio Romanista: "Serve ancora tempo, ma la sconfitta con il Lille non cambia il percorso. Segnala ilromanista.eu

Mancini: "La Roma migliorerà, è questione di tempo, ma non la vedo da Champions" - Nonostante manchi quasi una settimana, nella Capitale si è già entrati in clima derby per l'attesissima sfida di domenica (ore 12:30) tra Lazio e Roma. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Amantino Mancini Analizza Roma