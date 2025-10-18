Amantino Mancini analizza | Roma-Inter? Partita dura per la Roma ma in campionato può fare questo

Inter News 24 Amantino Mancini analizza il big match di questa sera tra Roma e Inter. Il pronostico dell’ex centrocampista giallorosso su match e stagione. In vista della sfida di questa sera all’ Olimpico tra Roma e Inter, il doppio ex Amantino Mancini ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ripercorrendo alcuni momenti iconici della sua carriera e offrendo un’analisi sull’attuale Serie A. L’ex esterno brasiliano ha ricordato la storica finale di Coppa Italia del 2007, commentato il lavoro di Gian Piero Gasperini e dato il suo parere sulle favorite per lo scudetto. SULLA SFIDA DEL 6-2 CONTRO L’INTER – «Contro l’Inter qualche volta sono stato decisivo sì, quella volta di sicuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amantino Mancini analizza: «Roma-Inter? Partita dura per la Roma, ma in campionato può fare questo»

