Altro Daspo di cinque anni a un tifoso

Questa volta il Daspo (Divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal questore Carlo Mazza (nella foto) per un ultras del Varese, un giovane di 29 anni, già raggiunto in precedenza da un analogo provvedimento, è ancora più pesante: la durata è di 5 anni, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un anno. In occasione della partita di calcio Varese-Cairese del 24 settembre, giocata allo stadio comunale Franco Ossola, il giovane è stato sorpreso dal personale della questura, impiegato nel servizio di ordine pubblico, in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19,5 centimetri di cui 8,5 di lama, che nascondeva nel marsupio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Altro Daspo di cinque anni a un tifoso

Approfondisci con queste news

TRIS Siracusa. . Daspo sportivo: arrestato dalla polizia di stato un tifoso e denunciati altri sette tifosi violenti già sottoposti sabato scorso ad un altro daspo - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio e parcheggiatori abusivi in centro a Bari: scattano altri Daspo urbani https://ift.tt/HhkrgOS https://ift.tt/XDngvpZ - X Vai su X

Varese, ultras sorpreso con un coltello allo stadio: nuovo Daspo di 5 anni per un tifoso recidivo - Il Questore di Varese, Carlo Mazza, ha firmato un nuovo e durissimo provvedimento di Daspo (Divieto di ... Come scrive sportlegnano.it

Varese, allo stadio con un coltello di 20 centimetri: Daspo di cinque anni al tifoso recidivo - Aveva appena finito di scontare un provvedimento analogo: nel 2023 aveva aggredito due supporter del Napoli che stavano festeggiando lo scudetto in centro ... Come scrive msn.com

Allo stadio con il coltello a serramanico, 5 anni di Daspo per l’ultras varesino - Il 29enne aveva già ricevuto un provvedimento simile perché ritenuto responsabile di un'aggressione nei confronti di due tifose napoletane in centro città ... Lo riporta varesenews.it