Altra auto incendiata l’obiettivo è lo stesso

Un’altra auto data alle fiamme a Granarolo, nei pressi di via della Solidarietà, nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratta del secondo episodio, e della quinta auto, nel giro di pochi giorni. Cresce la preoccupazione tra i residenti e i contorni della vicenda iniziano a complicarsi. A dare l’allarme, per l’intenso fumo che fuoriusciva da un box auto, alcuni cittadini. Sul posto sono prontamente arrivati i pompieri, che hanno estinto il rogo prima che attingesse il palazzo, e i carabinieri locali. Da quanto si apprende, ignoti avrebbero scassinato la serranda del box, per poi dare fuoco alla macchina parcheggiata al suo interno con l’utilizzo di un accelerante, forse benzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

