Altimetria Veneto Classic 2025 | le principali insidie del percorso

Domenica 19 0ttobre verrà disputata per la quinta volta la Veneto Classic 2025. La corsa italiana, uno delle novità più interessanti degli ultimi anni, è uno degli ultimi appuntamenti della stagione ciclistica internazionale. Dopo il Giro del Veneto, il calendario propone ora una nuova gara nella medesima regione italiana, che, con il suo percorso attira corridori di primo livello. La Veneto Classic 2025 è celebre per essere una corsa nervosa, che alterna strappi, salite e tratti in pavé. La corsa si aprirà a Soave come un anno fa e dopo un avvio tutt’altro che complicato i corridori inizieranno a salire verso Fara Vicentina prima di entrare nel circuito della Tisa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Altimetria Veneto Classic 2025: le principali insidie del percorso

Leggi anche questi approfondimenti

GIRO DEL VENETO Il Giro del Veneto 2025 si corre mercoledì 15 ottobre tra Vicenza e Verona. Il percorso, l’altimetria, i protagonisti: la guida completa Dopo tre edizioni nelle quali Vicenza aveva ospitato l’arrivo del Giro del Veneto, Vicenza questa volta sarà - facebook.com Vai su Facebook

Veneto Classic 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria) - X Vai su X

Altimetria Veneto Classic 2025: le principali insidie del percorso - La corsa italiana, uno delle novità più interessanti degli ultimi anni, è ... Lo riporta oasport.it

Veneto Classic 2025: il percorso ai raggi X. Il muro della Diesel Farm e lo strappo di Contrà Soarda decisivi per la vittoria - Il 2025 del grande ciclismo si appresta a vivere la sua ultima tappa sul suolo italiano con una corsa che sta ormai diventando un piacevole appuntamento ... Secondo oasport.it

Veneto Classic 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria) - L'articolo Veneto Classic 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria) è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. Segnala msn.com