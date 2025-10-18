Alta colonna di fumo nero | auto prende fuoco appena uscita dal parcheggio

Un'alta colonna di fumo nero, nel tardo pomeriggio di sabato, ha attirato l'attenzione dei residenti di Cattolica. Attorno alle 18.30 un'auto ha preso fuoco in via Ferrara. Dalle prime informazioni, pare che il veicolo fosse appena uscito da un parcheggio. Illesi gli occupanti, che sono riusciti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it