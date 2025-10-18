Alpini a Reggio Emilia in città presto un secondo raduno nazionale?

Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Un secondo raduno nazionale del corpo degli Alpini in vista a Reggio Emilia? La proposta, neppure buttata lì tanto per scherzare ma detta in modo serio, è uscita dalla bocca del vice-sindaco Lanfranco De Franco che ha fatto gli onori di casa in Sala del Tricolore ricevendo stamattina la delegazione degli Alpini che di lì a poco avrebbe poi svolto la seduta del consiglio direttivo nazionale. La memoria, giocoforza, torna al maggio del 1997 quando un fiume di penne nere invase pacificamente invase la nostra città lasciando un ricordo indelebile e tanti sorrisi nel popolo reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

