Almasri la CPI | Roma inadempiente; chiesti chiarimenti entro il 31 ottobre
La pronuncia della Corte penale internazionale impone all’Italia una verifica profonda: sul caso Almasri, i giudici registrano la mancata ottemperanza agli obblighi di cooperazione e rinviano una scelta sul possibile deferimento, chiedendo entro il 31 ottobre informazioni dettagliate su procedimenti interni rilevanti e sul loro impatto futuro. Una decisione che segna un passaggio delicato La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il governo italiano ha rimandato in #Libia Osama #Almasri, accusato di torture e omicidi, ignorando la Corte Penale Internazionale. “La sua liberazione è il risultato di un accordo politico tra la sua milizia e Roma”. #PresaDiretta "Trafficanti di uomini" DOMEN - X Vai su X
Il campo largo ma sopratutto ammaccato in due facce, anzi in due luoghi. A Roma, dentro la Camera affollata per la votazione sul caso Almasri, i leader progressisti si cercano e si parlano: Giuseppe Conte chiacchiera fitto con Elly Schlein delle rogne toscane, - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri, la Corte penale contro l’Italia: «Violati gli obblighi, possibile deferimento» - La Cpi ha accusato il governo di essere stato inadempiente: entro il 31 ottobre devono arrivare le risposte da Roma per scongiurare il deferimento. Secondo editorialedomani.it
Corte Penale Internazionale contro l’Italia sul caso Almasri: "Obblighi non rispettati" - Il caso Almasri e le responsabilità dell’Italia secondo la Corte Penale Internazionale: gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Segnala notizie.it
Almasri, l’Aia pronta a deferire l’Italia: “Violati gli obblighi” - Il governo ha tempo fino a fine mese per chiarire sulla mancata consegna del libico: “Finora non ha dato valide giustificazioni”. Da repubblica.it