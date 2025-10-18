Almasri la CPI | Roma inadempiente; chiesti chiarimenti entro il 31 ottobre

La pronuncia della Corte penale internazionale impone all’Italia una verifica profonda: sul caso Almasri, i giudici registrano la mancata ottemperanza agli obblighi di cooperazione e rinviano una scelta sul possibile deferimento, chiedendo entro il 31 ottobre informazioni dettagliate su procedimenti interni rilevanti e sul loro impatto futuro. Una decisione che segna un passaggio delicato La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

