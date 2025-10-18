Almasri la Corte penale internazionale | Italia non ha rispettato gli obblighi

La Cpi contesta che, nonostante un ampio lasso temporale a disposizione e i ripetuti tentativi di interloquire con il ministero della Giustizia italiano, l'Italia non avrebbe mai "contattato la Corte per risolvere eventuali ostacoli relativi al mandato di arresto e alla presunta richiesta di estradizione concorrente da parte della Libia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri, la Corte penale internazionale: “Italia non ha rispettato gli obblighi”

