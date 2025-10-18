Almanacco | Sabato 18 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Pisatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Luca evangelista.Aforisma di OttobreSono così felice di vivere in mondo dove ci sono i mesi di ottobre. Sarebbe terribile se passassimo direttamente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Almanacco del 18-10-2025 - almanacco del giorno sabato 18 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luca evangelista l'autore del Vangelo che porta ... Si legge su romadailynews.it

almanacco sabato 18 ottobreSabato 18 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Segnala nostrofiglio.it

almanacco sabato 18 ottobreAlmanacco del 18 Ottobre, si festeggia San Luca - Il 18 ottobre è il 291º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Sabato 18 Ottobre