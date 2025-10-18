Almanacco | Domenica 19 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 19 Ottobre è il 293° giorno del calendario gregoriano, mancano 73 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Paolo della CroceProverbio di OttobreOttobre è bello, ma tieni pronto l'ombrelloAccadde Oggi1954 – Prima scalata del Cho Oyu1973 – Il presidente statunitense Richard Nixon. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Buona domenica cari lettori 12 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Domenica 5 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://ift.tt/PTp5MJt https://ift.tt/hgkZBj5 - X Vai su X

Oroscopo di Domenica 19 Ottobre 2025 - Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 19 Ottobre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Si legge su atomheartmagazine.com

Sabato 18 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Luca (Evangelista) Proverbio del giorno: Quando cadon le foglie, l'inverno non è ... Scrive trevisotoday.it

L'oroscopo di domenica 19 ottobre e graduatoria: per Bilancia, Luna e 1° posto (2^ metà) - Lo Scorpione vivrà una domenica intensa e piena di soddisfazioni, mentre l’Acquario andrà incontro a una giornata vivace e ricca di possibilità ... it.blastingnews.com scrive