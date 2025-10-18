Almanacco del 18 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Sabato 18 Ottobre è il 292° giorno del calendario gregoriano, mancano 73 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San LucaProverbio di OttobreO molle o asciutto, per S. Luca semina tuttoAccadde Oggi1931 – Lago di Garda: viene inaugurata la Strada statale Gardesana Occidentale1945 - Con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Almanacco di venerdì 17 ottobre 2025: santo del giorno Sant’Ignazio di Antiochia, meteo stabile sul Bellunese, luna calante nei Gemelli, fatti storici e curiosità della giornata. - facebook.com Vai su Facebook
L’Almanacco Quotidiano de Il Cittadino Canadese! Oggi è mercoledì 15 ottobre 2025. SANTI: Santa Teresa d’Avila; Santa Fortunata; San Leonardo di Vandoeuvre; Santa Sofia. Per saperne di piùhttps://cittadino.ca/lalmanacco-quotidiano-de-il-cittadino-cana - X Vai su X
Sabato 18 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Luca (Evangelista) Proverbio del giorno: Quando cadon le foglie, l'inverno non è ... trevisotoday.it scrive
Almanacco | Venerdì 17 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 17 ottobre è il 290º giorno del calendario gregoriano (il 291º negli anni bisestili). Lo riporta pisatoday.it
14 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 14 ottobre è il 287º giorno del calendario gregoriano, 41ª settimana. Si legge su veronasera.it