Almanacco del 18-10-2025
almanacco del giorno sabato 18 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luca evangelista l'autore del Vangelo che porta il suo nome degli Apostoli nonché patrono dei medici artisti e notai sono nati oggi lo sappiamo Roger e si Chuck Berry jean-claude Van Damme e Zac Efron Apri auguri ai nostri nativi oggi buon compleanno a Federico Tantissimi auguri anche a Irene e facciamo anche auguriamo una buona giornata Rita a Desirè Sara e Giulia Buona giornata Orlando Viaggio nel tempo siamo pronti in questo 18 ottobre partiamo dal 1867 gli Stati Uniti prendono possesso della lacca acqua Russia per 7 milioni duecentomila dollari nel 1967 la sonda Sovietica avere quattro raggiungi Venere trasmette dati sull'atmosfera del pianeta diventando il primo veicolo spaziale a compiere misurazioni in situ su un altro mondo 1977 in Germania 21. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
