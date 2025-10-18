Alluvione a Bologna 1 anno dopo I lavori tra città e provincia cosa c' è da fare e cosa è stato fatto

Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 l'alluvione ha colpito le Due Torri: il torrente Ravone ha sfondato la copertura tombata allagando il centro e la zona del Porto-Saragozza. A Pianoro la piena dello Zena ha ucciso Simone Farinelli, 20 anni appena. Poi i Comuni rimasti isolati e gli altri danni portati dalle inondazioni: ecco il punto completo a un anno di distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Bologna, 1 anno dopo. I lavori tra città e provincia, cosa c'è da fare e cosa è stato fatto

