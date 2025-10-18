Allo stadio con un tirapugni nella tasca dei pantaloni | 17enne denunciato

Ha tentato di entrare allo stadio con un tirapugni nascosto nei pantaloni, ma è stato fermato nel corso dei controlli dalla polizia, che lo ha denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.Ad intervenire sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

