All' ippodromo per assistere a una gara viene colpito dal veicolo ' autostart' | un uomo in fin di vita

Stava attendendo l'inizio della corsa all'ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna, quando è stato colpito alla nuca dall'asta laterale del veicolo 'autostart', il mezzo che precede i cavalli all'interno della pista. La vittima, un uomo di 68 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto. 🔗 Leggi su Today.it