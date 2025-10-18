All' ippodromo per assistere a una gara viene colpito dal veicolo ' autostart' | un uomo in fin di vita
Stava attendendo l'inizio della corsa all'ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna, quando è stato colpito alla nuca dall'asta laterale del veicolo 'autostart', il mezzo che precede i cavalli all'interno della pista. La vittima, un uomo di 68 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
SABATO 4 OTTOBRE ALL’IPPODROMO SNAI SESANA POMERIGGIO DI TROTTO AL VIA DALLE ORE 16,40. APERTURA ALLE 15,00 E SI POTRA' ASSISTERE, SUI MAXI SCHERMI ALLE PARTIRE DI CALCIO E ALLE CORSE NEGLI ALTRI IPPODROMI Ini - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'ippodromo di Bologna Arcoveggio, spettatore colpito dall'asta dell'autostart: «È gravissimo» - L'incidente all'ippodromo di Bologna: l’auto utilizzata per la partenza dei cavalli, dotata di una lunga sbarra, per motivi ancora da appurare si sarebbe a un certo punto spostata sulla pista verso de ... Come scrive msn.com