All’Inter U23 il nuovo derby La Gumina stende l’Alcione

di Matteo Banconcini SESTO SAN GIOVANNI È l’ Inter U23 ad avere la meglio per 1-2 in una notte storica al Breda, con Alcione e nerazzurri protagonisti del primo derby tra i professionisti a Milano non disputato da Milan e Inter, dopo 116 anni di sola "Madonnina". Un evento che segna una piccola rivoluzione nel calcio meneghino, con gli orange accanto ai nerazzurri come nuovo volto del calcio meneghino. Il clima era quello delle grandi occasioni e, nei primi minuti, la gara ha rispettato le attese. Ritmi alti, ma poche vere occasioni: l’Alcione ordinato e compatto, l’Inter più intraprendente nel palleggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

