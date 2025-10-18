All’Inter U23 il nuovo derby La Gumina stende l’Alcione
di Matteo Banconcini SESTO SAN GIOVANNI È l’ Inter U23 ad avere la meglio per 1-2 in una notte storica al Breda, con Alcione e nerazzurri protagonisti del primo derby tra i professionisti a Milano non disputato da Milan e Inter, dopo 116 anni di sola "Madonnina". Un evento che segna una piccola rivoluzione nel calcio meneghino, con gli orange accanto ai nerazzurri come nuovo volto del calcio meneghino. Il clima era quello delle grandi occasioni e, nei primi minuti, la gara ha rispettato le attese. Ritmi alti, ma poche vere occasioni: l’Alcione ordinato e compatto, l’Inter più intraprendente nel palleggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Il nuovo stadio di #Inter e #Milan ovale e verticale: sarà alto 52 metri. Tribune inclinate come quelle del celebre "Muro Giallo" di Dortmund - X Vai su X
Nuovo problema per Darmian: arriva il comunicato dell'Inter Il difensore nerazzurro, dopo alcuni esami strumentali di oggi, ha riscontrato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno #Matte - facebook.com Vai su Facebook
All’Inter U23 il nuovo derby. La Gumina stende l’Alcione - Decide la doppietta dell’ex Cesena: i nerazzurri agganciano il Brescia sul podio. Da msn.com
C'è un nuovo derby in città a Milano: l'Inter U23 batte 2-1 l'Alcione. HIGHLIGHTS - A Milano si è scritta una nuova pagina di sport: il primo derby della città (nel calcio professionistico) che non fosse Milan contro Inter. Come scrive sport.sky.it
DIRETTA/ Alcione Milano Inter U23 (risultato finale 1-2): accorcia Marconi! Serie C, 17 ottobre 2025 - Informazioni sulla diretta Alcione Milano Inter U23, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito ... Riporta ilsussidiario.net