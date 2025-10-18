All’Inter il match clou della 7a giornata | Roma sconfitta in casa 0-1
Nerazzurri vittoriosi all’Olimpico sulla Roma per 1-0 congol di Bonny nel primo tempo. Con questa vittoria l’Inter aggancia il Napoli (sconfitto in casa del Torino) e la stessa Roma. Inter batte Roma 1-0 in una partita equilibrata giocata questa sera all’Olimpico, valida per la settima giornata della Serie A 202526. Il gol decisivo è arrivato già al 6° minuto grazie a Ange-Yoan Bonny, che ha finalizzato un lancio in profondità di Barella scattando sul filo del fuorigioco e superando il portiere Svilar. L’Inter sotto la guida di Cristian Chivu si è mostrata propositiva e decisa sin dall’inizio, creando diverse occasioni L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
