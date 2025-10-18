All’Inter il match clou della 7a giornata | Roma sconfitta in casa 0-1

Mondouomo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nerazzurri vittoriosi all’Olimpico sulla Roma per 1-0 congol di Bonny nel primo tempo. Con questa vittoria l’Inter aggancia il Napoli (sconfitto in casa del Torino) e la stessa Roma. Inter batte Roma 1-0 in una partita equilibrata giocata questa sera all’Olimpico, valida per la settima giornata della Serie A 202526. Il gol decisivo è arrivato già al 6° minuto grazie a Ange-Yoan Bonny, che ha finalizzato un lancio in profondità di Barella scattando sul filo del fuorigioco e superando il portiere Svilar. L’Inter sotto la guida di Cristian Chivu si è mostrata propositiva e decisa sin dall’inizio, creando diverse occasioni L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

all8217inter il match clou della 7a giornata roma sconfitta in casa 0 1

© Mondouomo.it - All’Inter il match clou della 7a giornata: Roma sconfitta in casa 0-1.

Altre letture consigliate

Cantù-Brindisi è il match clou - La seconda giornata di campionato potrebbe essere considerata ordinaria nell’ambito di una regular season da 38 partite, ma qualche scontro importante segnala che potrebbe non essere così. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: All8217inter Match Clou 7a