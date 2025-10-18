All’Insubria il Premio Nobel Gerard ’t Hooft
A lezione da un Premio Nobel, non capita tutti i giorni. È l’occasione che hanno avuto l’altro pomeriggio studenti e dottorandi dell’Insubria, che ha accolto al Dipartimento di Scienza e alta tecnologia (Disat) Gerard ’t Hooft, Premio Nobel per la Fisica 1999, per il seminario “General Relativity on an S2 Sphere, applied to Black Holes“. A introdurre l’ospite sono stati la direttrice del Disat Michela Prest e i professori Ugo Moschella e Matteo Clerici. Il seminario, rivolto a studenti, dottorandi, ricercatori e docenti, è stato un momento di altissimo valore. L’argomento ha toccato uno dei grandi misteri della fisica contemporanea: i buchi neri e il loro ruolo nella comprensione della natura alla scala di Planck. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
