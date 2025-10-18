Allegri sul litigio con Leao dopo Juve-Milan | Bisogna essere arrabbiati dopo un match così
Max Allegri alla vigilia della partita contro la Fiorentina, dove schiererà - complici gli infortuni - Leao dal 1° minuto, è tornato anche a spiegare cosa sia successo davvero nello spogliatoio dopo Juve-Milan, senza nascondere la rabbia che ha covato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Allegri-Leao: non si tratta di un litigio o di una frattura. Né con l'allenatore né con la società. Ma di una volontà di mettere Leao al centro del Milan. E per farlo, Allegri non risparmierà anche qualche trattamento ruvido, da spogliatoio, per provare a scuoterlo @S - X Vai su X
IL LITIGIO TRA LANDUCCI E SPALLETTI Vi ricordate lo scontro tra #Landucci e #Spalletti andato in scena durante #JuventusNapoli nel marzo del 2023? La furia del vice di Allegri nacque a causa di alcuni episodi arbitrali piuttosto controversi Innervosito - facebook.com Vai su Facebook
Allegri sul litigio con Leao dopo Juve-Milan: “Bisogna essere arrabbiati dopo un match così” - Max Allegri alla vigilia della partita contro la Fiorentina, dove schiererà - Riporta fanpage.it
Leao un campione? La risposta di Allegri e la spiegazione sulla presunta lite dopo la Juventus - Le parole del tecnico rossonero In conferenza stampa Massimiliano Allegri, intervenuto alla vigilia di M ... Come scrive calcionews24.com
Pagina 2 | Allegri, Milan e politica: "Non ci entro! Juve? Non bisogna essere felici. Leao, il campo parla" - Le parole dell'allenatore dei rossoneri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Dobbiamo fare un altro passo avanti e giocare da squadra" ... Segnala tuttosport.com