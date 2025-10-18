Allegri rivela | Ecco cosa è successo a Torino dopo la partita con la Juventus Se si vuole alzare l’asticella… Poi parla così dei tanti infortunati del Milan!
Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Fiorentina, Massimiliano Allegri ha presentato così il match di San Siro. Le parole dell’ex bianconero. LEAO E INFORTUNATI – « Questa settimana ha fatto una buona settimana, si è allenato lunedì, ha fatto tutta la settimana intensa di allenamento. Doveva riacquistare una condizione buona, credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Ma come abbiamo bisogno di lui abbiamo bisogno di tutti, tutti devono essere a disposizione dei compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
