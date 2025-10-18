Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha rilasciato la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. La conferenza di Allegri. Ha ritrovato tutto il gruppo ieri. Ha ritrovato la stessa squadra dello Stadium come spirito? «Ieri abbiamo fatto il primo allenamento tutti insieme, i ragazzi stanno bene. Le partite dopo la sosta sono sempre un’incognita perché bisogna metterci subito la testa e la concentrazione. Domani inizia un ciclo di 5 partite, è un mese importante, bisogna essere bravi a fare una partita molto attenta. Affrontiamo la Fiorentina che, a prescindere dalla classifica, ha fatto buone prestazioni e ha ottimi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Allegri: «Problema infortuni? Bisogna trovare soluzioni, parlandone si perde solo tempo»