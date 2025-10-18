Allegri | Leao? Lasciamolo giocare Rabiot e Pulisic out fino alla sosta ko Estupinan ma Saelemaekers c' è

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico prima della Fiorentina: "Rafa ha recuperato la forma, è pronto per essere protagonista. Nkunku da valutare per un problema a un alluce". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Leao? Lasciamolo giocare. Rabiot e Pulisic out fino alla sosta, ko Estupinan, ma Saelemaekers c'è"

