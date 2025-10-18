Allegri | Leao? Lasciamolo giocare Rabiot e Pulisic out fino alla sosta ko Estupinan ma Saelemaekers c' è

Il tecnico prima della Fiorentina: "Rafa ha recuperato la forma, è pronto per essere protagonista. Nkunku da valutare per un problema a un alluce". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri: "Leao? Lasciamolo giocare. Rabiot e Pulisic out fino alla sosta, ko Estupinan, ma Saelemaekers c'è"

Altre letture consigliate

Gimenez o Nkunku, staffetta per affiancarsi a Leao: il dubbio di Allegri in Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

Milan, che guai: Allegri si affida a Leao, che ha un San Siro da riconquistare - X Vai su X

Milan-Lecce, Allegri: "Leao out, da valutare per il Napoli. Nkunku può giocare titolare" - Massimiliano Allegri ha parlato a SportMediaset alla vigilia della sfida con i salentini a San Siro, valida per i sedicesimi di ... Da calciomercato.com

Allegri: "Leao non ci sarà nemmeno a Udine. Tornerà col Napoli" - La pausa del campionato è alle spalle e domani sera a San Siro il Milan riparte dalla gara casalinga contro il Bologna che la scorsa stagione ha soffiato la Coppa Italia ai rossoneri allora allenati ... Lo riporta gazzetta.it

Milan, equivoco Leao: se non punta, dove può giocare con Allegri? La sfida di Max e cosa rischia il portoghese - Dalla soluzione a tutti i mali ad equivoco tattico: l'arrivo di Allegri rischia di non favorire Rafa Leao nonostante le premesse: c'è posto per il portoghese? Lo riporta sport.virgilio.it