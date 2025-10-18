Allegri e Tudor la vigilia delle big | pronti per Como-Juventus e Milan-Fiorentina
C’è grande attesa per due sfide di domani e cioè Como-Juventus e Milan-Fiorentina, hanno parlato in conferenza stampa i due allenatori. Si tratta già di uno snodo fondamentale per entrambe le squadre che hanno bisogno di vincere per alimentare i loro sogni. (ANSA) TvPlay.it Partiamo da Max Allegri che deve fare i conti con gli infortuni patiti in nazionale da Rabiot, Estupinian e Pulisic, invece Saelemakers ce la farà per stessa ammissione del tecnico. Di fronte si troveranno una Fiorentina molto incattivita da un inizio di stagione complicatissima. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
Sarri, Allegri, Gasperini, Conte, Tudor, Chivu: chi è il miglior allenatore della Serie A? Il quiz con i tifosi della Lazio @_lucapaglioni_ #sslazio #sarri #Footballquiz #CalcioinPillole - facebook.com Vai su Facebook
Le cazziate di Allegri a Leao e quelle di Comolli a Tudor - Rabiot fa litigare anche Pratesi e Caronni LeBron senza vergogna: la sua seconda “decision” è un insulto al basket e a chi lo ama - Dunk & Goal | Podcast on Spotify - X Vai su X
Juventus Milan, Tudor con due dubbi di formazione: la situazione alla vigilia - Problemi legati agli infortuni Il grande scontro tra Juventus e Milan per la sesta giornata di Serie A si avvicina, e gli allenator ... Secondo milannews24.com
Juve-Milan, Allegri avvisa la squadra: il messaggio è chiaro - Mister Massimiliano presenta il big match contro la Juventus di Igor Tudor: il tecnico rossonero manda un chiaro messaggio alla squadra. Segnala spaziomilan.it
Vlahovic verso la titolarità in Juve Milan: incrocio del destino con Allegri, da forte desiderio estivo al possibile scherzetto allo Stadium…L’analisi sul numero 9 - Vlahovic può giocare titolare in Juve Milan: ci sarà un incrocio del destino all’Allianz Stadium con Massimiliano Allegri. Come scrive juventusnews24.com