Allegri e se gli infortuni fossero un' occasione per allargare la rosa?

Da Gimenez, a Nkunku, da Loftus a Leao: l’assenza di Rabiot e di Pulisic (out per 'colpa' di Pochettino) dà a Max la possibilità di capire su chi può contare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri, e se gli infortuni fossero un'occasione per allargare la rosa?

Tegola per Allegri! Lesione muscolare confermata per Rabiot: il centrocampo del Milan perde il suo leader per almeno un mese.

.@acmilan, che guaio per #Allegri: serio #infortunio per #Rabiot. Il francese rischia un lungo stop

Infortuni Milan, non solo brutte notizie per Allegri: un nazionale va verso il rientro già contro la Fiorentina - In casa Milan non è stata certo una sosta fortunata, arriva però anche una notizia che può cambiare le scelte di Allegri in vista del prossimo match.

Milan, Allegri maledice la sosta per le nazionali: si ferma anche Pulisic. Emergenza totale per la sfida all'ex Pioli - Contro la Fioentina assente Saelemaerks, da valutare Estupinan, Leao e Rabiot