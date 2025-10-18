Allegri e se gli infortuni fossero un' occasione per allargare la rosa?

Da Gimenez, a Nkunku, da Loftus a Leao: l’assenza di Rabiot e di Pulisic (out per 'colpa' di Pochettino) dà a Max la possibilità di capire su chi può contare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri, e se gli infortuni fossero un'occasione per allargare la rosa?

Allegri, e se gli infortuni fossero un'occasione per allargare la rosa? - Da Gimenez, a Nkunku, da Loftus a Leao: l’assenza di Rabiot e di Pulisic (out per 'colpa' di Pochettino) dà a Max la possibilità di capire su chi può contare ... Come scrive msn.com

