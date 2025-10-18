Come la Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, torna anche la Primavera. Bologna in campo oggi alle 15 a Crespellano per il tradizionale e sempre sentito derby dell’Appennino contro la Fiorentina, che l’anno scorso fece di un sol boccone i rossoblù sia all’andata che al ritorno. Un motivo in più, a sommarsi ai già tanti presenti, per tornare a vincere, anche perché il cammino recente dei ragazzi di Morrone (nella foto) ha regalato più dispiaceri che gioie, vedi i ko prima del break in casa del Genoa (1-0) e a Budrio contro l’Atalanta, dove i giovani del Bfc si erano letteralmente buttati via, subendo pari e sorpasso negli ultimi cinque minuti di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alle 15 appuntamento a Crespellano: l’anno scorso arrivò una doppia sconfitta. Primavera, un derby da non fallire. Con la Fiorentina per riscattarsi