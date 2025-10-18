Alle 15 appuntamento a Crespellano | l’anno scorso arrivò una doppia sconfitta Primavera un derby da non fallire Con la Fiorentina per riscattarsi

Come la Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, torna anche la Primavera. Bologna in campo oggi alle 15 a Crespellano per il tradizionale e sempre sentito derby dell’Appennino contro la Fiorentina, che l’anno scorso fece di un sol boccone i rossoblù sia all’andata che al ritorno. Un motivo in più, a sommarsi ai già tanti presenti, per tornare a vincere, anche perché il cammino recente dei ragazzi di Morrone (nella foto) ha regalato più dispiaceri che gioie, vedi i ko prima del break in casa del Genoa (1-0) e a Budrio contro l’Atalanta, dove i giovani del Bfc si erano letteralmente buttati via, subendo pari e sorpasso negli ultimi cinque minuti di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

