Allarme sicurezza il sindacato dei poliziotti | Basta simboli e mitologie militari dateci gli strumenti per lavorare

"La sicurezza dei cittadini non si costruisce con misure emergenziali o simboliche, né con l’invio di militari nelle città. Questa idea rischia di distogliere l’attenzione dalle vere priorità: prevenire i reati, controllare il territorio e garantire una presenza costante dello Stato". Lo dice il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il vicepresidente dell'Automobile Club Milano, Pietro Meda, lancia l'allarme sulla sicurezza stradale in città e punta il dito contro i mezzi elettrici utilizzati dai fattorini delle consegne: Non sono biciclette, ma veicoli che violano il Codice della strada. Una denunci - facebook.com Vai su Facebook

Allarme sicurezza al Conca d'Oro, i sindacati: "Vicino allo Zen, lavoratori esposti ogni giorno a furti e minacce" https://ift.tt/4wv8iVz - X Vai su X

Foggia e Larino, allarme sicurezza nelle carceri: doppia assemblea sindacale del CON.A.I.P.PE e del COSP - PE e del COSP Il presidente Domenico Mastrulli denuncia gravi carenze di organico e condizioni critiche per l ... Scrive statoquotidiano.it

Sicurezza, mancano poliziotti: Friuli dimenticato. I sindacati: «Rischiamo sempre di più» - Appello sintetico ma chiaro nel messaggio quello lanciato ieri dal sindacato Fsp Polizia di Stato ... Da ilgazzettino.it

Benevento, allarme del SINAPPE: “Condizioni operative inaccettabili per la Polizia Penitenziaria” - Il segretario nazionale del SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), Fernando Mastrocinque, lancia un duro atto d’accusa sulle gravissime condizioni operative in cui versa il pers ... Da ntr24.tv