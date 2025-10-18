Allarme sicurezza il sindacato dei poliziotti | Basta simboli e mitologie militari dateci gli strumenti per lavorare

Palermotoday.it | 18 ott 2025

"La sicurezza dei cittadini non si costruisce con misure emergenziali o simboliche, né con l’invio di militari nelle città. Questa idea rischia di distogliere l’attenzione dalle vere priorità: prevenire i reati, controllare il territorio e garantire una presenza costante dello Stato". Lo dice il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

