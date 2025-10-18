Allarme rosso alla Edim-Bosch la Regione scende in campo | Tutelare occupazione e fabbrica
Villasanta (Monza e Brianza) – Fatturati in contrazione a due cifre, quasi un quinto in meno in un anno, casa madre con 22mila esuberi nel mondo. A llarme rosso alla Edim di Villasanta, il futuro della fonderia al servizio dell’automotive è stato al centro di un’audizione in Regione, giovedì. I numeri fanno paura, 260 lavoratori fra il sito brianzolo e quello di Quero, nel Bellunese, appesi a un filo, salvati in extremis dai licenziamenti a inizio anno dalla proprietà, il Gruppo Bosch, che “ tiene in vita l’azienda con commesse ad hoc ”, spiega Biagio Bonomo della Fiom-Cgil Brianza. Un circolo che rischia di interrompersi e ora le istituzioni scendono in campo “per tutelare occupazione e stabilimento”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Allarme rosso alla Edim-Bosch, la Regione scende in campo: "Tutelare occupazione e fabbrica"
