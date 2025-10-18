Allarme ciucci per neonati trovata sostata legata a cancro e infertilità Ecco in quali marchi

La preoccupante scoperta della presenza di bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica sintetica con comprovati effetti di interferenza endocrina, in ciucci per neonati di marchi leader europei come Philips, Curaprox e Sophie la Girafe, ha sollevato un allarme significativo sulla sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e sull’efficacia delle etichette che li definiscono “senza BPA” o “in gomma naturale”. I risultati provengono da test di laboratorio eseguiti da dTest, un’organizzazione ceca per i consumatori, e riportati dal Guardian. Questa rivelazione è particolarmente inquietante data la vulnerabilità dei bambini agli interferenti endocrini e le estese problematiche di salute associate al BPA, che spaziano da problemi di sviluppo sessuale, obesità e cancro, evidenziando la necessità di una maggiore vigilanza nella produzione e nella regolamentazione dei prodotti per l’infanzia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allarme ciucci per neonati, trovata sostata legata a cancro e infertilità. Ecco in quali marchi

