Allarme carcere di Bologna | 800 detenuti in 457 posti La Regione Emilia-Romagna | stop nuovi ingressi

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 18 ottobre 2025 — Ottocento persone in uno spazio pensato per poco più della metà. Al carcere della Dozza ‘Rocco D’Amato’ di Bologna, la matematica del carcere non torna più: 800 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 457 posti. Un numero che racconta, meglio di qualsiasi parola, la misura del disagio che attraversa oggi uno degli istituti penitenziari più grandi e problematici dell’Emilia-Romagna. Una cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” Video Di fronte a una situazione ormai insostenibile, la Regione è intervenuta ufficialmente scrivendo al ministero della Giustizia per chiedere la sospensione dei nuovi ingressi e un piano immediato di adeguamento degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

allarme carcere di bologna 800 detenuti in 457 posti la regione emilia romagna stop nuovi ingressi

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme carcere di Bologna: 800 detenuti in 457 posti. La Regione Emilia-Romagna: stop nuovi ingressi

Argomenti simili trattati di recente

allarme carcere bologna 800Una cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” / Video - Il carcere piomba nel cuore del centro storico: l’iniziativa promossa dalla camera penale di Bologna nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle condizioni carcerarie. Da msn.com

Bologna, carcere della Dozza sovraffollato. L'allarme degli avvocati penalisti: «Vicino ai mille detenuti su una capienza di 500 posti» - Il carcere della Dozza sta scoppiando e i penalisti bolognesi, riuniti nella Camera penale Franco Bricola, lanciano l’allarme: «Quando la sezione destinata temporaneamente ai detenuti giovani adulti ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

Siulp, 'a Bologna allarme per minori che non hanno cibo' - Il sindacato di polizia Siulp di Bologna lancia l'allarme per il crescente numero di minori che si rivolgono alla Polfer in condizioni di grave disagio, spesso senza cibo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Carcere Bologna 800