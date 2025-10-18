Bologna, 18 ottobre 2025 — Ottocento persone in uno spazio pensato per poco più della metà. Al carcere della Dozza ‘Rocco D’Amato’ di Bologna, la matematica del carcere non torna più: 800 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 457 posti. Un numero che racconta, meglio di qualsiasi parola, la misura del disagio che attraversa oggi uno degli istituti penitenziari più grandi e problematici dell’Emilia-Romagna. Una cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” Video Di fronte a una situazione ormai insostenibile, la Regione è intervenuta ufficialmente scrivendo al ministero della Giustizia per chiedere la sospensione dei nuovi ingressi e un piano immediato di adeguamento degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme carcere di Bologna: 800 detenuti in 457 posti. La Regione Emilia-Romagna: stop nuovi ingressi