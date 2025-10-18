Alla scuola primaria SAgnese inaugurata la nuova mensa

Sono stati il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Maria Tedeschi e gli assessori alle Politiche educative Federica Venturelli e ai Lavori pubblici e Pnrr Giulio Guerzoni, a tagliare il nastro della nuova mensa scolastica della scuola primaria Sant’Agnese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

scuola primaria sagnese inaugurataScuola primaria Sant’Agnese . Inaugura la prima delle 5 mense realizzate con i fondi Pnrr - L’intervento ha avuto un costo complessivo di 1 milione 344 mila euro ed è stato avviato nel 2023. msn.com scrive

Sabato alla scuola primaria Sant’Agnese di Modena inaugura la nuova mensa scolastica - È la prima delle cinque mense scolastiche che sono state realizzate dal Comune di Modena grazie ai cofinanziamenti Pnrr (il Piano nazionale ripresa e resilienza) che arriva a conclusione e, dopo esser ... Segnala sassuolo2000.it

