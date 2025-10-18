Alla scuola primaria SAgnese inaugurata la nuova mensa

Sono stati il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Maria Tedeschi e gli assessori alle Politiche educative Federica Venturelli e ai Lavori pubblici e Pnrr Giulio Guerzoni, a tagliare il nastro della nuova mensa scolastica della scuola primaria Sant’Agnese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it