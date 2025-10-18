Alla Pelliconi di Atessa la Fim Cisl elegge 2 delegati su 3

Risultato storico per la Fim Cisl Abruzzo Molise nelle elezioni Rsu presso lo stabilimento Pelliconi di Atessa.Il sindacato ha eleggetto 2 delegati su 3 con oltre il 50% dei consensi.Il primo eletto è Giuseppe Bologna, che ha ottenuto 82 preferenze, seguito da Domenico Antonio.“Un risultato -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

