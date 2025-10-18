Alla Casa Bianca l’orgoglio italiano | Andrea Bocelli ricevuto nello studio ovale da Trump video
Il Presidente Usa Donald Trump ha ricevuto il tenore italiano Andrea Bocelli e la sua famiglia nello Studio Ovale della Casa Bianca mentre risuona “Con te partirò”, uno dei brani più celebri dell’artista che Trump ha utilizzato anche in diversi comizi elettorali. Nel filmato che ha fatto il giro del web e che è stato realizzato da uno degli assistenti del presidente americano, Bocelli è seduto davanti a Trump e la colonna sonora dell’incontro è Con te partirò, uno dei maggiori successi del tenore. Prima dei saluti, Bocelli ha regalato un applaudito mini-show con una breve interpretazione che il presidente apprezza con entusiasmo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
