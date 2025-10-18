All You Need Is Love | il nuovo spettacolo musicale ispirato ai Beatles debutta in anteprima a Brescia

È attesa giovedì 11 dicembre al Teatro Santa Giulia di Brescia l’anteprima assoluta di ALL YOU NEED IS LOVE, un nuovo spettacolo di teatro musicale nato da un’idea originale di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, sintesi delle diverse professioni e passioni che li animano: lui scrittore di narrativa e copywriter, lei con varie esperienze rilevanti nel teatro (regista residente in Casanova Operapop, performer in Cats nel ruolo di Grizabella come alternate di Malika Ayane), cantautrice e life-coach. Un’idea originale di Chiara Canzian e Sandro Cisolla diventa realtà, Ecco “ALL YOU NEED IS LOVE”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “All You Need Is Love”: il nuovo spettacolo musicale ispirato ai Beatles debutta in anteprima a Brescia

