Alice nella città incontro con Daniel e Ronan Day-Lewis su Anemone
Roma, 18 ott. (askanews) – Nuovo appuntamento con “Anemone”, il regista Ronan Day-Lewis, al suo primo lungometraggio, e il padre Daniel Day-Lewis che ha diretto e con cui ha scritto il film. I due sono ospiti di Alice nella città, festival dedicato alle nuove generazioni e alla scoperta del talento che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del cinema di Roma, e dopo essere stati protagonisti all’Auditorium della Conciliazione con la proiezione del film, sono tornati a incontrare gli spettatori per un appuntamento speciale – moderato dal giornalista Mauro Donzelli – per raccontare la genesi e approfondire i temi di “Anemone”, lungometraggio in concorso ad Alice nella città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pomeriggio di proiezioni di Onde Corte all’Auditorium Conciliazione ? Domani la consegna del premio ad Alice nella Città 2025 #AlicenellaCitta - facebook.com Vai su Facebook
Alice nella città, Robert De Niro e Daniel Day-Lewis per la nuova era del festival - “Siamo un festival autonomo che si svolge nelle stesse location e in parallelo alla Festa di Roma, rimanendo insieme nelle stesse date per andare incontro al pubblico che ci segue”, afferma Fabia ... mymovies.it scrive
Alice nella Città 2025: da Daniel Day-Lewis a Robert De Niro, il programma completo - Alice nella Città ribadisce la sua indipendenza con una 23ª edizione ricchissima, attesa dal 15 al 26 ottobre 2025 sempre in concomitanza con la Festa del ... Da ciakmagazine.it
Alice nella Città: l'edizione 2025 nel segno di Daniel Day-Lewis (e di Good Boy) - Due le notizie che segnano la 23esima edizione di Alice nella Città, "festival autonomo e parallelo" rispetto alla Festa del Cinema di Roma. Da movieplayer.it