Alice nella città incontro con Daniel e Ronan Day-Lewis su Anemone

Roma, 18 ott. (askanews) – Nuovo appuntamento con “Anemone”, il regista Ronan Day-Lewis, al suo primo lungometraggio, e il padre Daniel Day-Lewis che ha diretto e con cui ha scritto il film. I due sono ospiti di Alice nella città, festival dedicato alle nuove generazioni e alla scoperta del talento che si svolge in parallelo e in agreement con la Festa del cinema di Roma, e dopo essere stati protagonisti all’Auditorium della Conciliazione con la proiezione del film, sono tornati a incontrare gli spettatori per un appuntamento speciale – moderato dal giornalista Mauro Donzelli – per raccontare la genesi e approfondire i temi di “Anemone”, lungometraggio in concorso ad Alice nella città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it