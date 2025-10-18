Alessandro Messina un new entry nel libro PLATINUM Artisti e Poeti del Terzo Millennio

Vibo Valentia – Sempre parlando del libro che lei cura personalmente inserendo vari artisti tra poeti, scultori e pittori, Dottoressa Demurtas ci parli, ci descrive un altro autore? – Certamente, sappiate che c’è un momento, davanti a certe opere, in cui la materia smette di essere soltanto materia. Si trasforma in qualcosa di altro. Si fa simbolo, memoria, visione. Succede quando la luce trapassa il metallo e lo rende trasparente, quando la pietra si piega docile sotto la mano di chi la lavora con passione e rispetto. Succede, ad esempio, davanti a una scultura di Alessandro Messina. Di dove è questo artista – è un artista emergente di origini siciliane, a soli 21 anni fa danzare la sua anima nell’arte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alessandro Messina, un new entry nel libro PLATINUM “Artisti e Poeti del Terzo Millennio”

Approfondisci con queste news

#Sampdoria, Alessandro #Messina fa affari negli #EmiratiArabi: nuova partnership per l’ex #boardadvisor - facebook.com Vai su Facebook

Banca Etica al voto, Messina: «Gestione opaca, così non funziona» - La lista autonoma Restart con la quale il manager si candida alla presidenza di Banca Etica alle elezioni del 17 maggio prossimo (si vota anche on line dal 7 maggio) ... Secondo vita.it

Alessandro Siccardi – Relitti perfetti new entry 2008 - Siccardi, architetto di mestiere ma artista per vocazione, sembra guardare indietro, all’arte ironica del ready made e ai combine paintings del grande Rauschenberg, scorazzando nell’infinito orizzonte ... Lo riporta exibart.com

Ecco che cosa è successo tra Sonia e Alessandro, new entry dal trono over - Dopo l'ingresso dei nuovi tronisti Manuel, Sonia e Luca delle corteggiatrici e corteggiatori per Manuel arrivano Florencia, Alessia ed Electra; per Luca invece Angela, Soleil e Giulia mentre per Sonia ... Si legge su it.blastingnews.com