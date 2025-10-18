Alessandro Messina – La luce oltre la materia

Vibo Valentia – Sempre parlando del libro che lei cura personalmente inserendo vari artisti tra poeti, scultori e pittori, Dottoressa Demurtas ci parli, ci descrive un altro autore? – Certamente, sappiate che c’è un momento, davanti a certe opere, in cui la materia smette di essere soltanto materia. Si trasforma in qualcosa di altro. Si fa simbolo, memoria, visione. Succede quando la luce trapassa il metallo e lo rende trasparente, quando la pietra si piega docile sotto la mano di chi la lavora con passione e rispetto. Succede, ad esempio, davanti a una scultura di Alessandro Messina. Di dove è questo artista – è un artista emergente di origini siciliane, a soli 21 anni fa danzare la sua anima nell’arte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

