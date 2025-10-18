Lo Psicologo. Questo il titolo della nuova serie con Alessandro Haber che verrà presentata il prossimo 27 ottobre alla Casa del Cinema di Roma alle 19. Lo spettacolo, ideato e diretto da Enrico Pittari, è prodotto da Golden Boys Produzioni – casa di produzione fondata dallo stesso Pittari con Salvio Simeoli – e realizzato in collaborazione con l’Accademia Professione Artista. Lo Psicologo è una serie di episodi brevi, ciascuno della durata di cinque minuti, ma è diversa da una semplice webserie, perché si tratta di "un vero e proprio esperimento di linguaggio, un gesto artistico che sfida la forma e il tempo della narrazione classica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alessandro Haber sbarca sul web con Lo Psicologo