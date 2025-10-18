Alessandro Haber sbarca sul web con Lo Psicologo
Lo Psicologo. Questo il titolo della nuova serie con Alessandro Haber che verrà presentata il prossimo 27 ottobre alla Casa del Cinema di Roma alle 19. Lo spettacolo, ideato e diretto da Enrico Pittari, è prodotto da Golden Boys Produzioni – casa di produzione fondata dallo stesso Pittari con Salvio Simeoli – e realizzato in collaborazione con l’Accademia Professione Artista. Lo Psicologo è una serie di episodi brevi, ciascuno della durata di cinque minuti, ma è diversa da una semplice webserie, perché si tratta di "un vero e proprio esperimento di linguaggio, un gesto artistico che sfida la forma e il tempo della narrazione classica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
