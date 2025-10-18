Alessandro Gassmann | Educazione sentimentale e sessuale a scuola è necessaria Presentata Un professore 3 ad Alice nella Città

Alla presentazione della terza stagione di “Un professore” nell’ambito di Alice nella Città, Alessandro Gassmann ha preso posizione sul tema dell’educazione affettiva e sessuale a scuola, all’indomani dell’emendamento che ne vieta l’introduzione nei programmi: «Non possiamo delegare la formazione dei ragazzi alle piattaforme pornografiche: serve una scuola che li accompagni, li aiuti a distinguere ciò che è amore da ciò che non lo è». Un appello che si allarga anche al ruolo delle famiglie, «che in troppi casi hanno smesso di fare davvero i genitori». “Un professore 3” dal 20 novembre su Rai1. La serie, coprodotta da Rai Fiction e Banijay, torna in sei prime serate su Rai1 da giovedì 20 novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

