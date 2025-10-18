Alcaraz | Sinner oggi ha giocato a ping pong Jannik sorride | Grazie mi hai lasciato un torneo

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Vorrei giocare così bene sempre, ovunque. È sempre bello condividere il campo con Carlos e vedere tutta la sua squadra, avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Lavorate duramente, vincendo titoli. Grazie per avermene lasciato uno". Jannik Sinner sorride e scherza dopo la finale del Six Kings Slam vinta contro Carlos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

alcaraz sinner oggi haSinner-Alcaraz 6-2, 2-2 diretta oggi, Jannik vince il primo set in 27 minuti - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Riporta leggo.it

alcaraz sinner oggi haSinner-Alcaraz diretta Six Kings Slam: segui la finale. Tennis oggi LIVE - L'azzurro contro il numero uno del mondo a Riad, dove Jannik difende il titolo vinto lo scorso anno nel ricchissimo torneo di esibizione: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive msn.com

alcaraz sinner oggi haJannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio - 4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Sinner Oggi Ha